أحذية الفرو تسبّب آلام الظهر وتشوهات القدمين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )



مع قدوم فصل الشتاء، يفضل الكثيرون استخدام أحذية الفرو المنزلية، أو الخاصة بالتنزه ليشعروا بالدفء، لكن الأطباء يحذرون من أحذية الفرو الناعمه إذ تسبب أحيانا تشوهات خطيرة في الركبة والقدمين. فما سبب ذلك؟

حذر أطباء من ارتداء أحذية الفرو الناعمة، خاصة تلك الرخيصة منها، التي تستخدمها الكثير من النساء في فصل الشتاء لتدفئة الأقدام، حيث أكدوا أنها تسبب أحيانا في تشوهات خطيرة في الركبة والقدمين..ولا تمنح القدم نقطة صلبة للثبات خلال السير، كما أنها تفتقر إلى وسادة للقدم، ما يمكن أن يقود في نهاية المطاف إلى تشوهات في القدم.

وان أحذية الفرو تؤثر على السلسلة الكاملة لحركة الجسم وتغير وتيرتها ويضيف الطبيب الألماني إن "استمرار لبس أحذية الفرو لوقت طويل يتسبّب بآلام في القدمين، يمكن أن تنتهي بتشوهات مرضية خطيرة".

فحين تنحني القدم إلى الداخل، لا تكون الركبة على استقامة واحدة، ما يقود إلى تلف غضاريفها وتعرضها لخطر التشوهات وإلى آلام في الظهر.

وينصح الطبيب الألماني السيدات اللواتي يفضلن هذا النوع من الأحذية بوضع نعل خاص بالتشاور مع طبيب العظام بعد فحص وضع القدم واستقامة الركبة.

ويمكن أن تساعد حركات رياضية بسيطة برفع الجسم والارتكاز على أصابع القدم في التقليل من آلام القدم والظهر بسبب لبس هذه الأحذية، إضافة إلى التدليك بكرة غولف من خلال ضغط القدم عليها وتحريكها إلى الجانبين.

كما يجب على من يفضلن أحذية الفرو هذه، التنازل عن الدفء الذي تمنحه في بعض الأوقات، وتبديلها بأخرى جلدية بين الفينة والأخرى.



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