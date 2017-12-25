هكذا يمكنك أن تنظف رئتيك من النيكوتين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (لايف)

الغبار والبكتيريا والشوائب المنتشرة في الجو والتدخين، جميعها تعد عوامل "قاتلة" تبدأ في إنهاك الجسم انطلاقا من الرئة، ويزداد الخطر عند أولئك الذين يعملون في بعض المهم التي تتطلب البقاء في بيئات صناعية.

وقد أجرى مجموعة علماء بحوثا لإثبات نجاعة بعض المواد الغذائية في تنظيف الرئتين من المواد السامة والشوائب ورواسب التدخين.

الخبراء من جامعة "جونز هوبكينز" أجروا دراسة تم فيها اختيار المنتجات الغذائية الأكثر نشاطا في "جلي" الجسم البشري الذي يسبب استخدامها تسريع إزالة السموم.

ووجدوا أن تناول تفاحتين وعدة حبات من البندورة يوميا، حتى بعد عدة سنوات من التدخين، ينظف الرئتين بشكل شبه كامل من النيكوتين.

إقرأ: مرضى السرطان كبار السن بحاجة لما هو أكثر من علاج

فاستخدام نظام غذائي خاص "حمية غذائية"، تتضمن تناول التفاح والبندورة يوميا، أثبت فعاليته في تنظيف الرئتين لدى المدخنين، حيث يخلص المجاري التنفسية والرئتين تدريجيا من كل آثار هذه العادة الضارة.

وأكد العلماء أن المكونات الدقيقة ومجموعة الفيتامينات الموجودة في التفاح والبندورة، تساعد في عملية ترميم الأوعية الدموية بعد تحللها في الدم، ما يؤدي إلى استعادة حيوية أداء أعضاء الجسم المختلفة.

إقرأ أيضا: حذار منها.. 7 عادات يومية قد تدمر كليتيك