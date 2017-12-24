مرض غامض قد يهدد حياة الثعابين في كل أنحاء العالم

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (مجلة سسينس أدفانسس)

كشف علماء عن مرض غريب أصاب الثعابين وقد يشكل خطرا على جميع الثعابين في كل أنحاء العالم، ولايزال العلماء غير متأكيدن تمام بشان وسائل علاجه إلا ان ذلك ان لم يكن قريبا فاننا سنشهد وباء عالميا يؤثر على كامل النظام البيئي.

والمرض الجديد هو عبارة عن فطريات تصيب الأفاعي ويطلق عليه اسم SFD ناتج عن فطريات تسمة Ophidiomyces ophidiodiicola ما يسبب آلام في جلد الأفعى المصابة، وتشير الابحاث إلى ان هناك ثعابين تستطيع تنظيف نفسها منه ولكن أخرى لا تستطيع فعل ذلك.

واصابت فطريات الـ SFD عدد قليل من الثعابين في امريكا الشمالية ولمن وفقا لورقة بحث حديثة نشرتها مجلة سسينس أدفانسس فان الفطريات قد تنتشر، اذ يذكر التقرير ان الفطريات قد تكون قادرة على إصابة كل الثعبانين على هذا الكوكب، مما يعني أن الثعبانين قد معرضون للخطر في جميع أنحاء العالم.

وقال فرانك بوربرينك، الباحث الرئيسي في الدراسة، "هذا هو السيناريو الأسوأ في الواقع".

ويضيف بوربرينك "تشير دراستنا إلى أن المستجيبين الأوائل يجب أن لا يبحثوا عن أنواع معينة من الثعابين المصابة بهذا المرض، بل بين جميع الثعابين ، ويمكن أن يصبح جميع الثعابين مصابون بالفعل".

وما يزيد من خطر فطريات اس اف دي ان العلماء لم يعثروا بعد على علاج له، ولا حتى يعرفزن الكثير بشأنه، فقد ينتشر هذا المرض من ثعبان إلى آخر او قد يتلقطه الثعابين من البيئة المحيطة بهم، كما أن العلماء لا يعرفون كم عدد الثعابين التي يمكن إصابتها وما هي انواعها، على الرغم من أنهم أكدوا أن الفطر يستهدف على الأقل في الولايات المتحدة 23 نوعا وثلاثة في أوروبا.

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