تعرف على أنواع الاصابات الرياضية ومتى تحتاج للتدخل الطبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )

تشهد جميع الألعاب الرياضية المختلفة، الكثير من الإصابات المتكررة بشكل دائم، وتحديدًا إصابات كرة القدم التي تكون أكثر خطورة،إذ تشير معظم الدراسات إلى أن الإصابات التي تصيب الركبة والكاحل، هي أخطر الإصابات في ملاعب كرة القدم، حيث أنها تمثل 80% من إصابات اللاعبين.

الرياضة بمختلفِ أنواعها من أهمِّ النشاطات البدنيَّة التي يُمكن للإنسان ممارستها، للحصول على جسمٍ صحيٍ خالٍ من الأمراض، ولكن في الكثير من الأحيان يتعرضُ الرياضيُّ أو اللاعب للإصابة التي تختلف في حدتها من الخفيفةِ إلى القويَّة.

الإصابات التي تحدثُ خلال ممارسة الرياضة، يُصابُ بها الشخصُ إذا أدّى التمارين بشكلٍ خاطئ، أو استخدم الأدوات ذات الجودةِ المُتدنية، أو عدم الإحماء قبل ممارسة الرياضةِ، أو التعرّض للسقوط، ولحسن الحظ فإنَّ مُعظم الإصابات الرياضيَّة سواء يُمكنُ علاجها بشكلٍ فعَّال، ويُمكنُ للكثيرين أن يعودو لنشاطهم الرياضي بعدَ الإصابة إذا تمَّت مُعاجتها بطريقةٍ صحيحةٍ، وتحت الإشراف الطبيّ.

بعضّ الإصابات تتطلَّبُ وقتاً طويلاً حتَّى يشفى المُصابُ بها بشكلٍ تامٍ، ومن أهمَِ العلاجات المُستخدمة لهذه الأنواعِ من الإصابات هو العلاج الطَّبيعيّ، وهو علاجٌ يعتمد على تقنياتٍ مثل التدليك، والتمارين المُختلفة والتي تُساعدُ في تقوية العضلات المُحيطة بالمنطقةِ المُصابة، والعودة إلى الوظيفةِ الطبيعيَّة لها، ويُمكن لأخصائي العلاج الطَّبيعي أن يضعَ برنامجاً علاجياً للمساعدة في التعزيز من أيّ جُزءٍ من الجسم، والحدِّ من خطر الإصابة المُتكررةِ فيها. في بعضَ الأحيان يُصاب الرياضي بالتهابٍ شديدٍ أو مُتكررٍ، فيوصي الطبيب بأخذِ حُقنٍ من الكورتيكوستيرويد التي تُساعد على التخفيف من الألم النَّاجمِ من الإصابة الرياضيَّة، ويُمكنُ أخذ هذه الحقنة كُلَّ بضعة أشهر تحت الإشراف الطبي، ولكن يجب توخي الحذر لتجنب الآثار الجانبيَّة مثل ترقق الجلد.

أثناء ممارسة الرياضة، يتعرض الشخص للكثير من الظروف التي قد تسبب له المشاكل، أو قد تسبب له الرياضة بعض الأمراض والإصابات، ورغم الفائدة العظيمة لممارسة الرياضة، هناك احتمالات كثيرة لتعرّض الرياضيين لبعض الإصابات، التي قد تكون بعضها خطيرة، ومن هنا جاء واجب الحذر أثناء اللعب وممارسة الأنشطة الرياضية، والتعرّف على طرق الإسعاف الأولي، في حال حدوث أي إصابة لا قدر الله .

وتشمل الطرق العلاجية للإصابات الرياضية العديد من الخيارات، مثل مسكنات الألم وتثبيت العضو المصاب لمنع حركته للمساعدة على الشفاء، والعلاج الفيزيائي والتدليك والجراحة.

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