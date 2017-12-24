"الصحة العالمية" تضم "اضطرابات الألعاب" لقائمة الأمراض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إدمان ألعاب الكمبيوتر والفيديو أوما يسمى "اضطرابات الألعاب"، سينضم إلى قائمتها الدولية للأمراض، للمرة الأولى في العام المقبل.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه بعد عقد من مراقبة ألعاب الكمبيوتر، قررت المنظمة تصنيف بعض الذين يفرطون في اللعب على أنهم يعانون من حالة صحية عقلية.

ووصفت مسودة صياغة القرار اضطراب الألعاب بأنه إذا كان "للألعاب أفضلية على مصالح الحياة الأخرى"، وكذلك إذا استمر هذا السلوك غير الصحي لمدة عام على الأقل قبل تأكيد التشخيص، كما يشير مشروع الصياغة إلى أن التصنيف يشمل من يواصلون اللعب حتى عندما يؤدي إلى عواقب سلبية.

ولم تدرج المنظمة شروطا أخرى مرتبطة بالتكنولوجيا، مثل ما يسمى بإدمان الهواتف الذكية أو الإنترنت، وذلك بسبب عدم وجود أدلة على أنها "اضطرابات حقيقية".

وأشارت الصحة العالمية إلى أن معظم الناس الذين يلعبون ألعاب الفيديو ليس لديهم اضطراب، ومع ذلك فى ظروف معينة الإفراط يمكن أن يؤدى إلى آثار ضارة.

الجدير بالذكر أنه كانت هناك دعوات للاعتراف الرسمى بأمراض أخرى مثل "اضطراب التسوق" و"اضطراب العمل" فى السنوات الأخيرة.

المزيد:

هذه الأعراض تنذر بوجود إضطراب في هرمونات جسمك

لتحرق الدهون في جسمك بإسرع وقت؟ عليك بهذه الخطوات