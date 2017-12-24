"الجلطات" يمكن أن تصيب الأصحاء أيضا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات )



اكتشف علماء المركز الوطني لبحوث القلب والأوعية الدموية الإسباني أن الاعتقاد بأن غير المدخنين وأصحاب الأوزان الطبيعية في مأمن من الإصابة بامراض القلب والجلطات اعتقاد خاطئ، فقد أعلن العلماء أن نصف البشر من متوسطي العمر ليسوا ضمن القائمة الكلاسيكية لعوامل الخطر (التدخين والوزن الزائد)، مع ذلك فهم معرضون لخطر الإصابة بالنوبات القلبية أو الجلطات الدماغية بسبب تراكم اللويحات في الشرايين.

ويوضح العلماء هذا الأمر بأنه حتى الشخص الذي لا يعاني من زيادة الوزن لا يتحكم في كمية الدهون المشبعة والمتحولة التي يتناولها، وحلل العلماء خلال هذه الدراسة معلومات طبية عن 1800 شخص (40-54 سنة) من غير المدخنين ولا يعانون من زيادة في الوزن. وفي نتيجة هذه الدراسة، اكتشف العلماء أن 50% من هؤلاء الأشخاص يعانون من تصلب الشرايين الناتج من تراكم اللويحات، وهذا بحسب العلماء هو السبب الرئيس لمعظم حالات النوبات القلبية والجلطات الدماغية.

كما بينت هذه الدراسة أن أي شخص، بغض النظر عن بنية جسمه، يمكن أن يعاني من ارتفاع مستوى الكوليسترول في دمه، وهذا يشكل الخطر الرئيس لتصلب الشرايين. استنادا إلى هذا يوصي الخبراء باختيار مواد غذائية صحية وعدم تناول الأغذية الدهنية.

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