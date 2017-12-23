دراسة: ممارسة الرياضة تساعد على الإقلاع عن التدخين

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (نوفوستي)

وجدَ علماء من جامعةِ سانت جورج في لندن ان التمارينَ الرياضية المنتظمة تخففُ من "متلازمةِ الإدمان" لدى المدخنين التي تظهرُ وتتطور نتيجةَ الإقلاعِ عن التدخين، درس علماء من بريطانيا الآلية التي تساعد فيها ممارسة التمارين البدنية على الإقلاع عن التدخين دون أن تخلّف آثارا سلبية.

وقال الباحثون من جامعة سانت جورج في لندن، في دراسة نشرتها مجلة "British Journal of Pharmacology"، إن التمارين الرياضية المنتظمة تخفف من "متلازمة الإدمان" لدى المدخنين التي تظهر وتتطور نتيجة الإقلاع عن التدخين، وأشار الدكتور ألكسيس بيلي واضع هذه الدراسة إلى عدم توفر بيانات مؤكدة بشأن فعالية الرياضة في علاج إدمان النيكوتين، لأن آليات هذه الظاهرة لا تزال مجهولة.

وأكد بيلي على أن التجارب التي أجريت على الفئران المخبرية، وجدت أن النشاط البدني (الفيزيولوجي) بمختلف أشكاله يؤثر على مستقبلات الأسيتيل كولين (الوسيط الأساسي لتأثيرات النيكوتين) الموجودة في الحصين (قسم في الدماغ)، التي تخفض حساسية الجسم تجاه نقص النيكوتين لأن التمارين الجسدية تلعب دورا هاما في نشاط هذه المستقبلات.

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