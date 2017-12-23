تناول الأسماك مرة واحدة اسبوعياً يزيد ذكاء الأطفال

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

قالت نتائج دراسة جديدة إن تناول الطفل في سن 9 - 11 سنة السمك مرة أسبوعياً على الأقل يحسن ذكاءه، ويساعده على النوم بعمق. وتعتبر الأسماك عنصراً هاماً في النظام الغذائي الصحي لاحتوائها على البروتين والفيتامينات والمعادن إلى جانب الدهون الجيدة.

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة بنسلفانيا ونُشرت في مجلة "ساينتيفيك ريبورتس" يوفر السمك أحماض أوميغا3 الدهنية التي تزيد ذكاء الطفل وتساعده على النوم بعمق.

واعتمدت الدراسة على اختبارات قياس الذكاء (أي كيو) التي أجريت لـ 541 طالباً في الصين. وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين يتناولون الأسماك مرة في الأسبوع على الأقل قد حققوا درجات أعلى في اختبارات الذكاء، وأنهم ينامون بشكل أفضل سواء من حيث عدد ساعات النوم، ومدى عمقه.

وحثّت توصيات الدراسة على تقديم الأسماك للأطفال في سن مبكر بداية من 10 أشهر. وتتوافر أحماض "أوميجا3 "الدهنية في الأسماك الدهنية مثل السالمون والتونة والماكريل والسردين والسالمون، زيت السمك.

وكانت دراسة سابقة قد كشفت أن تناول الأسماك الدهنية، الغنية بالأحماض الدهنية "أوميجا 3 "يلعب دورًا في نمو وتطور الأنسجة العصبية، ما قد يجعلها تعزز الذكاء. كما تلعب تلك الأحماض الدهنية دورًا في إنتاج هرمون الميلاتونين، الذي ينظم النوم واليقظة.

وأشارت الأبحاث إلي أن تناول الحوامل للأسماك الدهنية، الغنية بالأحماض الدهنية "أوميجا 3 ،"يمكن أن يحمي أطفالهن من الإصابة بالربو في مرحلة الطفولة.