التمارين الرياضية تحسن الأداء في مقابلات العمل والامتحانات

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -(وكالات)



حثت دراسة كندية حديثة على اداءِ التمارينِ الرياضية البسيطة لمدةْ لا تزيدُ عن 10 دقائق قبلَ التوجهِ لإجراءِ مقابلاتِ التوظيف، أو خوضِ الاختباراتِ الدراسية، واوضحت الدراسة أن فترةً قصيرةً جداً من التمارين تكفي لزيادةِ مستوى التركيز وتحسن القدرةَ على حلِ المشاكل. كما ان الانتظام في التمرين لـ 10 دقائق يومياً يقلل مخاطر الإصابة بالخرف في الشيخوخة.

وبحسب النتائج التي نشرتها دورية "نيوروسيكولوجي" تساعد التمارين الرياضية على تحسين أداء مناطق في الدماغ مسؤولة عن التركيز. ولا يتطلّب الأمر أكثر من 10 دقئق من تمارين الأيروبك الخفيفة لتتحسن الوظائف المعرفية للدماغ بنسبة 14 بالمائة.

وأجريت تجارب الدراسة في جامعة وسترن أونتاريو، وأظهرت أنه عندما يقوم الطالب ببعض التمارين لفترة قصيرة في نهاية استذكاره للدروس تتحسن نتيجة التحصيل الدراسي. ويعتزم الباحثون إجراء مزيد من الدراسات لمعرفة مدى الوقت الذي تستمر فيه فائدة التمرين.

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