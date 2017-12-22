دراسة : السبانخ تحمي الدماغ من الأمراض العقلية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة -(وكالات)

خلصت نتائج دراسة طبية حديثة الى أن تناول السبانخ مرة واحدة يومياً يؤدي إلى حماية الدماغ من الأمراض العقلية ويُبقي العقل في شبابه لسنوات طويلة .

وبحسب الدراسة فإن تناول وجبة يومياً من السبانخ أو غيرِّها من أوراق الخضار المشابهة مثل "اللفت" يساعد بشكل خاص على زيادة قدرة الدماغ لدى الإنسان في وقت لاحق من العمر، وهو ما يعني الحماية من الأمراض العقلية التي تصيب الإنسان في الشيخوخة مثل الخرف وألزهايمر.



ووجدت الدراسة أن مهارات التفكير والذاكرة تزداد بشكل ملحوظ لدى أولئك الذين يتناولون السبانخ بشكل دائم، كما يؤدي ذلك الى حمايتهم من الأمراض العقلية.

وتقول الدراسة إن بعض العناصر الغذائية التي تحتويها هذه الخضروات مثل فيتامين ك وحمض الفوليك هي التي تقف وراء حماية العقل وتنشيطه.

وعلى الرغم من النتائج التي خلص اليها العلماء فإنهم يقولون إن الدراسة التي أجروها والنتائج التي خلصوا اليها ليست دليلاً كافياً على أن تناول الخضار يمكن أن يُبقي العقل في صحة جيدة لمدة أطول، كما أنهم يعتزمون مواصلة البحوث من أجل التأكد إن كان التحول في النظام الغذائي لدى الشخص في مرحلة متقدمة من العمر يمكن أن يحمي عقله من الأمراض أم لا.

وتقول مارثا كلير موريس التي قادت الفريق البحثي الذي أجرى الدراسة لصالح جامعة "رش" الأميركية في شيكاغو إن "إضافة كمية يومية من الخضار إلى طعامك ربما يكون الطريق الأسهل والأيسر للحفاظ على صحة دماغك".

وبحسب موريس، فإن الأشخاص الذين تم إخضاعهم لهذه الدراسة يتناولون الخضار بشكل يومي منذ سنوات، لكن إضافة الخضار إلى النظام الغذائي اليومي اعتباراً من الآن ليس أمراً متأخراً ولا صعباً بالنسبة لأي شخص. وأضافت: "لو كنتُ في الخمسينيات من العمر فهل عليّ الآن التحول لتناول الخضار؟ والجواب ببساطة نعم".

وتسجل بريطانيا أكثر من 200 ألف حالة سنوياً لتطوير أمراض عقلية، فيما لا يوجد علاج فعال لهذه الأمراض لدى الأطباء

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