كوب من الشاي الساخن يومياً يحمي عيونكم من أكثر الأمراض خطورة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )

يعتبر الشاي المشروب الشعبي الأكثر انتشارا في جميع أنحاء العالم، حيث لا تخلو جلسة أو طاولة طعام من وجوده، فيما لا يستغني كثيرون عن الاستيقاظ بكوب ساخن من الشاي الأحمر، فيما يفضل آخرون الشاي الأخضر أو المنكه

وأفادت دراسة طبيه أن تناول كوب واحد من الشاي الساخن يوميا يقي العين من أكثر أمراض العين خطوره يعد الشاي من أشهر المشروبات الساخنة المرغوبة لدى ملايين البشر في جميع أنحاء العالم سواء كانوا فقراء أم أغنياء،وإن كنت من محبي الشاي فقد نشرت مجله طبيه دراسة لأطباء أكدوا فيها فوائد تناول الشاي الساخن للوقاية من أكثر أمراض العيون خطورة وانتشارا بين الناس.وهي الجلوكوما أو مايسمى بالمياه الزرقاء في العين وقالت باحثة من جامعة كاليفورنيا : "لم نعرف أي نوع من الشاي بالتحديد كان يشربه المشاركون في الدراسة، هل هو شاي أحمر أم أخضر أم شاي أعشاب، وهل هو معبأ في أكياس أم لا، المهم أنهم كانوا يتناولون الشاي الساخن".

وقام المشاركون بإجراء فحوص طبية كاملة منتظمة، ووثقوا نظام حياتهم الغذائي باستمرار، وكشفوا عن تفاصيل أخرى من حياتهم اليومية كالنوم والاستيقاظ، وخضع قسم منهم لاختبارات لقرنية العين قبل وبعد الدراسة.

ووجدوا الأطباء أن الأشخاص الذين يشربون كوبا من الشاي الساخن يوميا، ينخفض لديهم خطر الإصابة بالجلوكوما بنسبة 74 % مقارنة بمن لم يشربوا الشاي.

ويعتقد الأطباء أن للشاي الساخن تأثيرا كبيرا على صحة العين، لأن هذا المشروب يحتوي على كميات كبيرة من المواد المضادة للأكسدة التي تبطئ موت خلايا العينين، نتيجة لتراكم الجزيئات الكيميائية العدوانية فيها، بفضل تمدد الأوعية الدموية التي توفر للعين الأوكسيجين والمواد المغذية الأخرى.

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