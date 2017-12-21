دواء لالتهاب المفاصل يعالج أشرس أنواع سرطان الجلد

أخبار الآن | دبي - الإمارت العربية المتحدة - (وكالات)

أظهرت نتائج أبحاث جديدة إمكانية علاج الأنواع الشرسة من سرطان الجلد بواسطة دواء يسمّى "ليفلو نوميد" يُستخدم لعلاج أحد أنواع التهاب المفاصل (الروماتويد). وتبين أنه عند الجمع بين هذا الدواء وأدوية سرطان الجلد التقليدية يتوقف نمو خلايا الورم تماماً.

واشارت الابحاث ان دواء التهاب المفاصل أكثر فاعلية من أدوية سرطان الجلد المتواجدة حالياً ويختصر فترة العلاج وأجريت التجارب في جامعة إيست أنجيليا البريطانية، ويعتبر سرطان الجلد من الأورام القابلة للعلاج إذا تم اكتشافه مبكراً، لكن عند انتشاره في الجسم قد يؤدي إلى الوفاة.

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ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة "أونكوتارجت"، وأظهرت الأبحاث أن دواء "ليفلوناميد" يستطيع علاج أنواع شرسة من سرطان الجلد تحدث نتيجة طفرات جينية، بل تبين أن دواء التهاب المفاصل أكثر فاعلية من أدوية سرطان الجلد المتواجدة حالياً ويختصر فترة العلاج.

وعند استخدام دواء "ليفلوناميد" مع دواء سرطان الجلد لعلاج الورم لدى الفئران لم يستغرق الأمر أكثر من 12 يوماً لوقف نمو خلايا السرطان.

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