دراسة: التفكير الإيجابي يُطيل العمر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت نتائج دراسة جديدة، عن وجود علاقة بين التفكير الإيجابي والعيش لمدة أطول. وللتوصل إلى النتائج فحص الباحثون مستويات الصحة النفسية والجسدية لمجموعة من الإيطاليين الذين تتراوح أعمارهم بين 90 و101 ووجدوا أن هناك العديد من الصفات النفسية الشائعة بينهما.

وخلصت الدراسة التي نشرت في الطب النفسي الدولي، إلى ووجدوا أن المشاركين كبار السن لديهم صحة عقلية أفضل من أفراد أسرهم الأصغر سنا وأدى ذلك إلى طول العمر.

وقام العلماء في جامعة كاليفورنيا في سان دييجو وجامعة روما لا سابينزا، بمسح شمل 29 مشاركا كانوا يعيشون في قرى نائية في جنوب إيطاليا، وقد قاموا بتقييم صحتهم العقلية والبدنية من خلال سلسلة من الاختبارات والمقابلات. ولأغراض المقارنة، أجروا أيضا نفس التدابير على أقارب المشاركين الأصغر سنا الذين طلب منهم وصف شخصياتهم وأساليب حياتهم، خلصت الدراسة إلى أن التفكير بشكل ايجابي يطيل من العمر.

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