ماذا تعرف عن مرض "الشرى" الجلدي المزعج؟.. تعرف على أسبابه..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

غالبا ما تصيبنا أو تصيب أحدا من أفراد عائلتنا دوائر أو بقع حمراء أو بيضاء في اليد أو أنحاء من الجسم، هذا المرض يبدو غريبا، أما طبيا فيسمى بمرض الشرى الجلدي، ويضمه العلم لمجموعة من الأمراض التي تسبب انتفاخات في الجلد..

والسبب فيه هو ناتج عن تحرر المركبات الكيماوية مثل مركب "الهستامين" بسبب اتشاح في الأوعية الدموية الصغيرة، ومن نتائجه انتفاخ في الأنسجة وتكون بأحجام متراوحة من بعض المليمترات إلى سنتيمترات في قطرها وربما تكون ألوانها أبيض أو أحمر وكثيرا ما تكون محاطة بهالة حمراء متوهجة، وغالبا ما تكون مترافقة بحكة شديدة مزعجة جدا..

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تستمر هذه الحطاطات لمدة عدة دقائق أو عدة ساعات، وقد تأخذ أشكالا مختلفة (دائرية الشكل) أو على شكل حلقات أو على شكل صفائح كبيرة، وقد يكون المظهر الخارجي لهذه الحطاطات مترافق مع انتفاخ أو تورم عميق في مناطق أخرى مثل الجفون، الشفاه، اليدين، ويسمى "أنجيوديما".

بعض أنواع الشرى الحادة تـحدث نتيجة الحساسية لمواد معينة منها (غذائية - دوائية - جرثومية ومناعية) وتطور ردة الفعل المناعية لهذه المواد إلى تكوين أجسام مضادة مع الـ IgE، وهو ما يؤدي إلى التحسس.

من أسباب هذه الحساسية المؤدية إلى مرض الشرى الجلدي:

1- الأدوية: المضادات الحيوية، وأدوية أخرى..

2- الطعام مثل السمك، البيض، المكسرات، الشوكولاتة.

3- لسعات النحل أو الدبور.

4- الجراثيم الطفيليات.

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