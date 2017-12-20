إمرأة تشخص الـ "باركنسون" بحاسة الشم فقط..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (إندبندنت)



تستطيع أن تميز بين الروائح، وأن تملك تلك الملكة مثلك مثل الكثيرين في العالم، فأنت باستطاعتك أن تشم رائحة الفل على مسافة والقرنفل أو أي طبق تحبه على بعد مسافة بعيدة.. هذا أمر جيد ومميز، لكن لن ينقذ البشرية ولن يحدث فرقا كبيرا..

موضوع ذو صلة: دراسة: فقدان حاسة الشم مؤشر على "الخرف"

على عكس هذه الممرضة المتقاعدة، فهي لا تميز رائحة العطور والزهور فقط، وإنما تمتلك موهبة غير عادية، فهي تشتم رائحة المرض قبل سنوات من تشخيصه.. حدث هذا معها قبل حوالي 12 سنة، عندما انتبهت لرائحة زوجها الراحل، اعتبرت الأمر متعلق بالنظافة فقط، لكنه كان متعلق بمرض "الباركنسون"، وفق صحيفة "إندبندنت".

كانت هي بموهبتها أول من اكتشف هذه الرائحة، لكن ذلك لم يمنعه من المرض بعد سنوات من التشخيص، ولأن العلماء اكتشفوا موهبتها رسميا، فهي تعمل برفقتهم، حيث تم اختبار أنفها وأجريت تجارب لاختباره، واجتازها بنجاح، وهو ما جعل العلماء متفائلون بشأن مساهمتها في مكافحة المرض مستقبلا..

اقرأ أيضا: حاسة الشم تلعب دورًا مهمًا في الحب بين الجنسين