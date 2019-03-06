5 وصفات للحصول على عيون براقّة ورائعة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

الحصول على عيون لامعة هو حلم كل امراة ترغب في ابراز جمالها، ومن المؤكد أن الاهتمام بالعيون ليست بالمهمة السهلة خصوصاً أنها المكان الأكثر تأثرًا بالعوامل الخارجية والداخلية في الجسم.

لذا سنقدّم لكِ بعض النصائح والخلطات الطبيعية للحصول على عيون لامعة:

الوصفة الأولى: هناك أصناف من الأطعمة التي تفيد العين، مثل تناول البلح واللوز، والفول السوداني، والزبد بكثرة، إضافة إلى الخضار الورقيَّة بجميع أنواعها، مثل الخسّ والجرجير والبقدونس، فكلها غنيَّة بالفيتامينات المفيدة لجمال ونضارة العين.

الوصفة الثانية: اغلي ورق الشاي من دون سكر، وضعيه في الثلاجة لحين ظهور طبقة ثلج خارجية رقيقة عليه، ثم أضيفي ماء ورد، خذي قطنة وبلليها وضعيها على عينيكِ (كمّادات) ثم استرخي قليلًا.

الوصفة الثالثة: اغسلي عينيكِ بالماء الفاتر أربع أو خمس مرات يوميًّا للحصول على النضارة والحيوية.

الوصفة الرابعة: ماسك الخيار، قومي بتقطيع الخيار إلى قطع رفيعة وضعيها بالثلاجة، ثم قومي بوضعها على عينيكِ لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

الوصفة الخامسة: امزجي ملعقة كبيرة من عصير التفاح بملعقة من عصير الجزر، وملعقتَيْن من ماء الورد، ثم اخلطي المزيج جيدًا، وأحضري قطنة، ثمّ اغمسيها بالمزيج وامسحي عينيكِ بها، أو استخدميها ككمّادات للعين.

مصدر الصورة: mawdoo3

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