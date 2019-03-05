نصف النساء على موقع فيسبوك يتعرضن للتحرش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أفادت دراسة حديثة أن أكثر من نصف النساء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتعرضن للتحرش، بما في ذلك مطاردة بعضهن، وفقاً لما نشرته صحيفة ذا صن البريطانية.

وأشارت إحصائيات نشرتها الدراسة أن 57% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و24 سنة، قد تعرضن للمضايقات كإرسال صور فاضحة لهن، أو تلقي عبارات مسيئة، أو حتى تهديدات، عبر حساباتهن على الموقع، كما وصل الأمر لنشر صورهن بدون علمهن.



وفي استطلاع آراء، قامت به صحيفة "صنداي تايمز" ومجموعة "ليفيل أب" النسوية، شمل 1016 من مستخدمات الـ "فيسبوك" انتقدن الموقع لعدم سرعته في الحفاظ على أمان مستخدميه.

وفي هذا السياق، قال متحدث باسم "فيسبوك"، إن الموقع لا يسمح بالبلطجة أو المضايقة أو خطر الأذى الجسدي أو التهديد للسلامة، ويزيل المحتوى ويعمل مع الشرطة عندما يدرك القضايا.

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