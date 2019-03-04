الهالات السوداء تحت العينين.. مشكلة تواجه النساء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

تعد الهالات السوداء من أبرز المشكلات العصرية التي تواجه النساء على اختلاف أعمارهن، فمع قلة النوم وكثرة الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر، بالإضافة إلى نقص العناصر الغذائية تظهر الهالات السوداء تحت العينين.

وللحديث عن العلاجات الطبية التجميلية الحديثة لهذه الهالات تنضم إلينا في الاستوديو الدكتورة رشا ابراهيم أخصائية جلدية وتجميل في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بدبي.

اسباب ظهور الهالات السوداء

1- العوامل الوراثية

الهالات السوداء قد تظهر نتيجة لبعض العوامل الوراثية. وتشير الأبحاث العلمية إلى أن الجينات الوراثية تلعب دور أساسي في تمرير الهالات السوداء عبر الأجيال.

2- اضطرابات الهرمونات

في مراحل الحمل المختلفة، وبعد الولادة، وفي خلال فترة الطمث قد تحدث بعض التغيرات الهرمونية داخل الجسم. وترتبط تلك التغيرات ببعض التغيرات في نمط الحياة المعتادة، مما يتسبب في الشعور بالإجهاد، ويساهم ذلك في ظهور الهالات السوداء تحت العينين.

3- نقص التغذية

سوء التغذية وعدم اتباع نظام غذائي صحي أحد الأسباب الرئيسية لظهور الهالات السوداء تحت العينين. فإذا كان نظامك الغذائي اليومي يفتقر إلى الكميات التي يحتاجها الجسم من الفيتامينات والعناصر الغذائية، فمن المحتمل أن تظهر الهالات السوداء تحت عينيكِ.

4- التقدم في العمر

البشرة المحيطة بالعينين رقيقة وحساسة جدًا، ومع التقدم في العمر قد تصبح أرق. ومن خلال البشرة شديدة الرقة، فتظهر الأوعية الدموية بشكل واضح مما يعطي مظهر غير جذاب.

5- بعض العادات الغير صحية

من الممكن أن يؤدي الإفراط في التدخين إلى ظهور الهالات السوداء بشكل مستديم. فالتدخين يساعد على ظهر الأوعية الدموية الموجودة تحت الجلد بشكل واضح. ومن المعروف جيدًا أن للتدخين تأثيرات سلبية خطيرة على الصحة بشكل عام. لذلك، ينصح بالإقلاع عن التدخين، وكذلك، تجنب مشروبات الكافيين.

6- الإجهاد وقلة النوم

عدم الحصول على فترات كافية من النوم من أهم الأسباب لظهور الهالات السوداء تحت العينين. كما أنها حقيقة معروفة أن قلة النوم تتسبب في شحوب البشرة، ومع الوقت قد تصبح تلك الهالات السوداء مستديمة. لذلك، احرصي على النوم لفترة لا تقل عن 8 ساعات من النوم المتواصل يوميًا.

7- عدم إزالة الماكياج

تأكدي جيدًا من إزالة الماكياج تمامًا قبل الذهاب للنوم. قومي بتنظيف منطقة العينين باستخدام منظف جيد، ثم قومي بغسل بشرة الوجه للتخلص من الزيوت الزائدة والأتربة والشوائب. ثم اتبعيه باستخدام كريم مرطب خفيف. قبل الذهاب للنوم، ينصح باستعمال كريم للعينين مما يساعد على تهدئة العينين والعناية بها أثناء النوم.

8- الجفاف

إذا كنتِ لا تتناولي 8 أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب جسمك، فهناك احتمالات كبيرة لظهور الهالات السوداء تحت عينيك.

هناك عوامل أخرى قد تتسبب في ظهور الهالات السوداء، من أهم تلك العوامل هي الحساسية. وفي مثل تلك الحالات، ينصح باستشارة طبيب الجلدية. كذلك، قد يساعدك تناول بعض المكملات الغذائية والفيتامينات على تجنب ظهور الهالات السوداء. أيضًا، التوتر العصبي هو أحد المسببات للهالات السوداء حول العين. احرصي على الاسترخاء والتخلص من التوتر كي تحصلي على بشرة صحية وجميلة. كذلك، تجنبي فرك عينيك بعنف، فقد يؤدي ذلك إلى الحساسية.

9- نقص الحديد " الأنيميا "

نقص الحديد و الأنيميا يؤثر سلباً على صحة الجلد و حيويته، و يُساعد أيضاً في تكوين الهالات السوداء، لذا إذا كنتِ تعانين من أعراض أخرى للأنيميا مثل: سرعة دقات القلب، بهتان و شحوب لون الجلد، دوخة، صعوبة بالتنفس، فيجب عليكِ استشارة الطبيب فوراً لإجراء تحليل صورة دم كاملة و معرفة ما إذا كنت تعانين من الأنيميا.

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