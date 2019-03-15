5 خطوات تبعد المرأة عن المشاعر السلبية بعد الطلاق

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (betterafter50)

تواجه العديد من النساء الطلاق، وهو الذي يُعتبر حدثاً مفصلياً في حياتهنّ. ففي الكثير من الأحيان، يولّد الطلاق شعوراً سلبياً لدى الكثيرات، وقد يساهم في دفع بعضهن إلى الإنعزال والوحدة.

ولكي لا تبقى المرأة أسيرة أفكارها السلبية بسبب الطلاق، فقد أورد موقع "betterafter50" الالكتروني 5 نصائح تساعدها على التخلص من الوحدة بعد انفصالها عن زوجها، والعودة تدريجياً إلى حياتها الطبيعية.

1- ممارسة النشاطات الترفيهية وهي مثل الذهاب للسينما مع الأصدقاء أو ممارسة الرياضات الجماعية، فهي تساهم في اندماج المرأة مع المجتمع وتبعدها عن العزلة. 2- ممارسة الهوايات خارج المنزل من المفضل أن تعمد المرأة إلى ممارسة هواياتها مثل لعب الشطرنج والرسم خارج المنزل، مع الانتباه إلى ضرورة أن يكون ذلك بمشاركة الآخرين إبعاداً لشعور الوحدة. 3- عشاء مع الصديقات من الجيد مشاركة الغداء أو العشاء مع الأصدقاء، والأفضل أن يكون تحضير الغداء بمساعدة الآخرين كي تشعر المرأة بالانشغال طوال الوقت. 4- الإنضمام لدورات تدريبية يساهم ذلك في تنمية القدرات والعودة إلى الحياة العملية ثانية. كذلك، يمكن تكوين صداقات مع الزملاء في هذه الدورات، وهو الأمر الذي يعطي مجالاً واسعاً للخروج من العزلة. 5- ممارسة عمل جيد البحث عن عمل جيد يقدم نشاطاً دائماً بمثابة أمرٍ مهم جداً، ومن الضروري تجنب العمل المكتبي الذي يعزز شعور الوحدة.

مصدر الصورة: الجميلة

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