حقائق عديدة عن مشكلة تساقط الشعر.. إليكِ أبرز أسبابها

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (tellerreport)

تعاني الكثيرات من النساء من تساقط الشعر، وهو الامر الذي يثير الخوف والرعب لديهنّ. ولذلك، تسعى كل سيدة إلى الاعتناء بشعرها قدر الإمكان من خلال استخدام العديد من الأدوية التي تساهم في الحدّ من تساقطه.

وفي هذا الإطار، يشير مصفف الشعر الألماني أنطونيو فاينيتشيكه إلى أنّ "مشكلة تساقط الشعر تعود إلى أسباب عديدة أبرزها العوامل الوراثية، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال بعض العلامات، مثل فرق الشعر الذي يزداد عرضاً، والشعر الذي يصبح خفيفاً".

وأشار إلى أن "بعض العادات الخاطئة قد تتسبب في تساقط الشعر مثل المعالجات الكيماوية المتكررة للشعر والاستخدام المتكرر لأدوات التصفيف الساخنة وتسريحات ذيل الحصان والضفائر المشدودة".

وأوضح فاينيتشيكه أنّ "تساقط الشعر قد يرجع أيضاً إلى سوء التغذية كنقص البروتين وفيتاميتن B أو اتباع الحميات الغذائية الصارمة "Crash diet"، مشيراً إلى أنّ "بعض الأدوية قد تكون السبب في تساقط الشعر مثل التوقف عن حبوب منع الحمل أو حاصرات بيتا المعالجة لارتفاع ضغط الدم ومضادات الاكتئاب، عوضاً عن التغيرات الهرمونية الطارئة على الجسم خلال فترة الحمل أو في مرحلة انقطاع الطمث".

مصدر الصورة: أنوثة

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