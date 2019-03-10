هكذا هنأت أخبار الآن متابعاتها على فيسبوك بيومهن العالمي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لأن كل امرأة تستحق أن تقدر، أينما كانت تعمل، وكيفما كانت تعيش، هنأت صفحة أخبار الآن على فيسبوك متابعاتها السيدات من كل الفئات بمناسبة يوم المرأة العالمي، عبر منشور حظي بتفاعل كبير أيضاً بالمقابل .

فالمنشور تمت مشاركته أكثر من 240 مرة وأعجب به أكثر من 12 آلف متابع ، كما علق عليه أكثر من 120 شخصا، هنا نستعرض لكم بعض التعليقات:

Hetaf Hetaf

شكرا لكم كل عام وانت بالف خير

Iskandr Seif Eddine

كل عام وامي وكل نساء الجزائر والعالم العربي بخير

Khalil Slow Avdal

كل عام والمراة بخير ولذلك سيكون العالم بخير انشاء الله.......

Hibat El Rahman

كل وكل انساء العالم تهتدي الى نور اليقين يارب العالمين

Loli Rahaf Rahaf

اشكركم وتحياتنا لكم مرسي عليكم ...

ويوافق يوم المرأة العالمي يوم 8 مارس من كل عام، للتذكير بحقوق المرأة ونصر قضاياها ودعهما حتى تنال حصتها المتساوية في الحياة مع الرجل.

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