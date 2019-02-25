الرضاعة الطبيعية تقلل خطر الإكزيما عند الأطفال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

الأطفال الذين تم إرضاعهم طبيعياً خلال الأشهر القليلة الأولى من حياتهم أقل عرضة لتطور المرض الجلدى المزمن المعروف باسم "الأكزيما" حسب ما أظهرت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكي HealthDayNEws، فإن الأطفال الذين تم إرضاعهم رضاعة طبيعية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كانوا أقل عرضة للإصابة بالأكزيما المستمرة في عمر 6 سنوات بمعدل 50%، مقارنة مع أولئك الذين لم يرضعوا أبدًا أو الذين رضعوا رضاعة طبيعية لأقل من ثلاثة أشهر.

وقام الباحثون بتحليل البيانات حول أنماط الصحة والتنمية والنمط الغذائي لـ1520 طفلاً فى الولايات المتحدة الذين تمت متابعتهم منذ الولادة كجزء من دراسة ممارسات التغذية للرضع، بقيادة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC" والـ "FDA”.

وفى الوقت الذى كانا فيه الأطفال في السادسة من العمر، تم تشخيص حوالى 300 من الأطفال بالإكزيما فى مرحلة ما من حياتهم.

ووجد الباحثون أن الأطفال في العائلات الأكثر ثراء والذين لديهم تاريخ عائلي من الحساسية الغذائية كانوا أكثر عرضة للإصابة بالأكزيما فى عمر 6 سنوات.



وقالت مؤلفة الدراسة "كاثرين بالاس" أستاذة الجلدية بجامعة واشنطن: "الدليل على أن الرضاعة الطبيعية تحمي الأطفال من الإصابة بالأكزيما في وقت لاحق من الحياة لا تزال مختلطة".

وأضافت "بالاس" أن الرضع لديهم خطر أقل لكثير من الحالات المزمنة ، بما في ذلك الربو والسمنة ، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC”.

اقرا ايضا

الرضاعة الطبيعية تحمي الأطفال من مقاومة المضادات الحيوي