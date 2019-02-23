لأسباب عديدة مهمّة.. تجنّبي ارتداء الجينز الضيق

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصبحت موضة الجينز الضيق "سكيني" من أكثر الموضات الرائجة بالنسبة النساء. غير أنّ هذا النوع من الملابس ليس جيداً كثيراً، إذ له انعكاسات سلبية.

وفي هذا الإطار، كشفت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن "ارتداء الجينز الضيق يرفع خطر الإصابة بـ السيلوليت، كما أنّ ارتداءه لمدة طويلة يتسبب في اضطراب سريان الدم، ما يؤدي إلى احتباس الماء".

ولفتت المجلة إلى أنّ "الجينز الضيق يؤدي إلى ترهل الجلد وظهور خطوط التمدد، فضلاً عن متاعب العضلات، والأعصاب، ودوالي الساقين"، موضحة أنّ "الملابس الفوقية الضيقة، والأحزمة قد تُسبب مشاكلاً في الهضم".

وتنصح المجلة بارتداء الملابس والأحذية الواسعة والمريحة التي لا تضغط على أعضاء الجسم، داعية إلى ممارسة الرياضة واتباع نظام صحي سليم واللجوء إلى جلسات التدليك لمحاربة السيلوليت.

مصدر الصورة: dailymedicalinfo

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