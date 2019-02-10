للمرأة.. 6 مستحضرات تجميل قد تكون قاتلة!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لا شكّ أنّ مواد التجميل هي عنصر أساسي في حياة المرأة، فهي التي تساهم في زيادة إطلالتها الجميلة والرائعة. ومع ذلك، فإنّ لهذه المواد أضرار كبيرة لا يتوقعها أحد. فقد أثبتت الدراسات أنّ عدداً كبيراً منها يحتوي على موادٍ سامة وأخرى مسببة لمرض السرطان.

ومن هذا المنطلق، إليكم قائمة ببعض هذه المواد:

مستحضر التجميل المحتوى الضار طلاء الأظافر يحتوي على التوليوي وهي مادة من المذيبات، وثبت علمياً ارتباطها بأمراض وتسممات الجهاز التنفسي. مملسات الشعر تحتوي على مادة الفورمالديهايد المسببة للسرطان. ظلال العيون يحتوي على مادة البارابين التي ارتبطت بمخاطر تؤثر على الصحة الإنجابية للحيوانات. الشامبو تحتوي بعض الشامبوهات على مادة الفاتالايت المسببة لإنخفاض الخصوبة. بودرة الوجه تحتوي على مادة الاسبست المسببة للسرطان. أحمر الشفاه يحتوي على مادة الرصاص التي تعتبر من أسباب تأخر النمو لدى الأطفال

مصدر الصورة: YÜKLE.MOBİ

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