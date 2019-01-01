هل مررت بتجربة قص شعر طفلك؟ اتبعي هذه الخطوات

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

في بعض العادات لبعض الدول العربية يرتبط قص شعر الطفل بمرور سنة على ولادته. بعض العادات تقول انه من المستحسن ان تكون اول قصة شعر للطفل بعد مرور عام على ولادته. فهل تتم هذه العملية في البيت ام عند مختص. هل يمكن أن تقصّ الأم شعر طفلها بنفسها أم من الأفضل أخذه إلى مصفف شعر محترف؟

تواجه كل أم شابة هذه المعضلة. بالإضافة إلى توفير المال، يسمح قصّ شعر الطفل في المنزل بطمأنته وزيادة شعوره بالأمان والثقة بالنفس. لكن يجب أن تتوخى الأم الحذر خلال هذه العملية وتبدي ردود أفعال سريعة لأن الطفل قد يتحرك في أي لحظة وسيجد صعوبة في الجمود في مكانه.

سيكون مصفف الشعر معتاداً على هذه التجربة، لا سيما إذا كان متخصصاً بالأطفال، وسيجيد التعامل مع الصغار من دون مشكلة. اشرحي لطفلك ما ينتظره بالتفصيل. وإذا كان يشعر بالخوف، حاولي أن تطمئنيه وأكدي له على أن قصّ الشعر لن يكون مؤلماً. اختاري توقيتاً مناسباً بين الساعة التاسعة والنصف والحادية عشرة.

بعد هذه الفترة، سيشعر الطفل بالجوع، ثم يحين وقت قيلولته، وسيصيبه التعب على الأرجح في نهاية اليوم. إذا قررتِ قصّ شعر الطفل في المنزل، ضعيه في كرسيه المرتفع وتعطيه لعبته المفضلة.

ثم بللي شعره ببخاخ ماء كي تصبح العملية أكثر سلاسة. لكن من الأفضل أن تستعملي مقصاً خاصاً بالشعر. بعد انتهاء العملية كلها، ستلاحظين جمال طفلك وتحسّن مظهره! كرري العملية نفسها بعد شهرين إذا كانت قصّة الشعر التي اخترتِها تحتاج إلى تعديلات دائمة، وإلا يمكنك الاكتفاء بقص شعره مرتين في السنة.

يكون نمو الشعر غير متناسق لدى جميع الأطفال الصغار. يبدو شعر البعض قصيراً في أعلى الجمجمة ويطول في الجهة الخلفية من الرأس، لذا لن يكون شكله جميلاً في معظم الأوقات. لكن يسمح قصّ الشعر باسترجاع خصل متساوية وبتقويتها.

كذلك، ينام الطفل عموماً على ظهره، لذا يسهل أن تتشابك الخصل الطويلة بسرعة. من خلال قصّ الشعر قليلاً، لن تتشكّل أي عقد. إذا كنت تفضلين تسريحة مربّعة أو غرّة لطفلتك الصغيرة، يمكن أن يقصّ المصفف شعرها على طريقة الكبار منذ عمر مبكر، حالما يصبح الشعر كثيفاً بما يكفي لقصّه.



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