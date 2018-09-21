5 باقات زفاف غريبة وجريئة تناسب طلتك (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لا تجد العروس معظم ألوان الورود وأشكالها التي تريد أن تضيفها إلى باقة زفافها، حتى تنسّقها مع موضوع الزينة بشكل عام، فتلجأ إلى الورود المصنّعة إما من الورق أو الحرير أو البلاستيك لهذه الغاية، فإن كنت تتساءلين عن كيفية اختيار الباقة التي ستزين زفافك، وعند تنظيم الأعراس، عليكِ قبل ذلك معرفة الباقات التي تناسب طولك، وأسلوبك في اختيار الفستان، وفق موقع مجلة "سيدتي".



للنساء القصيرات القامة:

ننصح النساء القصيرات القامة، باختيار باقة كبيرة على شكل دمعة، أو باقة طويلة، لأنهنّ بحاجة إلى زيادة أطوالهنّ. حيث يُعزّز هذا النوع من الباقات من طول العروس، عندما يتمّ أخذ الصور.



للنساء الطويلات القامة:

ننصح النساء الطويلات القامة، باعتماد باقة كلاسيكيّة متوسّطة الحجم، للفت الانتباه إليها، والابتعاد قدر الإمكان عن الباقات الكبيرة..

مصدر الصور (سيدتي)

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