حسناء "بساق واحدة" تنافس على عرش ملكة جمال الكون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ثمة عبارة يتندر عليها كثير من الناس وهي أن الجمال هو جمال الروح، في الواقع هذه حقيقة لا يمكن للأقنعة والأقمشة أن تخفيها، وهي التعبير الأصح عن جوهر الجمال. وقد ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن، كيارا بوردي، باتت أول فتاة بساق واحدة تصل إلى نهائيات ملكة جمال البلاد.

وشاركت بوردي في مسابقة ملكة جمال إيطاليا حتى وصلت إلى النهائيات، لكنها لم تفز باللقب لدى الاختيار بينها وبين فتاتين أخريين. وقالت بوردي البالغة من العمر 18 عاما، في إحدى المقابلات الصحفية إن حضورها في هذه المسابقة يعد "انتصارا على الأحكام المسبقة".

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وفقدت الشابة الإيطالية ساقها وهي في سن الـ13، جراء حادث سير صدمتها فيه سيارة. وخضعت بعدها لثلاث عمليات جراحية صعبة ولعملية إعادة تأهيل مؤلمة، لكنها استطاعت تحويل الألم إلى قوة. وهي الآن ترتدي طرفها الاصطناعي وكأنه إكسسوار، وتأمل أن تلهم تجربتها شبابا آخرين ممن يعتبرون أنفسهم أقل شأنا من غيرهم لمثل هذه الأسباب.

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