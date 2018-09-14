للنساء فقط.. لأول مرة منتجات حلال من نوع خاص

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

عادة ما ترتبط صفة الحلال بالطعام والمأكولات، مؤخرا ظهر اتجاه جديد في هذا المجال، وهو من مستحضرات التجميل الحلال، فهل لديك فكرة كيف تصنع المستحضرات الحلال؟



في التفاصيل، تقوم شركة إيطالية في "بولونيا" بإنتاج مستحضرات تجميل، تقر بأنها "حلال" وتتوافق مع الشروط الإسلامية، حيث يقوم عدد من الباحثين والمطورين المتخصصين في مستحضرات التجميل والأدوية في شركة "إف آر" بإنتاج مستحضرات خالية من الكحول والمواد الحيوانية..

تؤكد إحدى القائمات على الشركة بأنها بدأت بالتفكير في هذا الاتجاه منذ العام 2013، حيث إن الشركة تعير اهتماما كبيرا بالبيئة والمجتمع، وتحاول تلبية جميع متطلبات الزبائن من خلفيات وأساليب حياة مختلفة ومتنوعة، ولهذا لديها عدة خطوط إنتاج منها مثلا المستحضرات النباتية، حسب "يورونيوز".

في وقت سابق، بدأت الشركة ترى حاجة متنامية لإنشاء خط جديد من المنتجات تتناسب مع مبادئ الإسلام، إلا أن خيار الشركة بالحصول على شهادة "حلال"، كان ليس هينا، لأن الأمر لا يتعلق بمجرد مادة خام يجب استبعادها، لكن يتطلب الاهتمام الدقيق بكل عملية الإنتاج، من الدهون المستخدمة لتزييت الأجهزة، إلى المواد المستخدمة للتعبئة، وأخيرا وليس آخر الصور المستخدمة في التسويق والإعلان..

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