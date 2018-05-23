أحذروا "القاتل الأحمر"..فهو خطر على الأطفال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

معشوق النساء..بالوانه الكثيرة وانواعه المختلفة..كلنا قد لا نستطيع الاستغناء عنه في حياتنا اليومية خاصة في المناسبات. انه قلم الشفاه



إذا لاحظت تهيج بشرة شفتيك أو تحول لونهما إلى الأسود، فهذا يعني أنك تستخدمين أحمر الشفاه الخاطئ وأن عليك استشارة الطبيب.

إذ تمكنت دراسة حديثة، نشرت نتائجها في دورية "أنفيرونمنتال هيلث برسبكتفز"، من اكتشاف آثار للألومنيوم والكوبالت والتيتان والمنغنيز والكروم والنحاس والنيكل وانواع اخرى من المعادن في ملمعات شفاه موقعة من 8 علامات.

ولفتوا إلى أن هذا يشكل خطرًا على الأطفال الذين قد يضعون هذا المستحضر الجمالي في أفواههم، ما يعني أنهم يدخلون الكثير من المعادن إلى أجسامهم.

ولهذا إمزجي القليل من السكر الأسمر مع القليل من العسل وافركي شفتيك بالمزيج ثم اغسليهما بالماء الفاتر.



كذلك يمكنك أن تقومي بتقشيرهما بمقشر يعمل على تخليصهما من الخلايا الميتة.

ولتحصلي على لون شفاه وردي، إلجئي إلى الشمندر أو حبوب الرمان. وتجنبي تطبيق أحمر الشفاه أكثر من مرتين يوميًا.

كذلك احرصي على عدم لعقه. واعلمي أنه كلما كان لون أحمر الشفاه داكنًا احتوى على مواد سامة أكثر

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