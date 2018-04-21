للحصول على شعر صحي و كثيف لا يتساقط .. الحقيقة هنا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (منى عواد)

تعاني كثير من الفتيات وحتى الشباب مشكلة تساقط الشعر وانعدام حيويته، فالأسبابُ كثيرة لكن في معظم ِ الحالات يمكنُ الحصول على شعر صحي حيوي وبراق، فقط من خلال تغيير النظام الغذائي.

تحاول المرأة الحفاظ على صحة شعرها، باعتباره رمز لجمالها، لذا فهى تسعى جاهدة لتحافظ عليه جميلا ولامعا بشتى الطرق والوسائل.

ولعل من أكثر ما يرعب النساء هو رؤية الشعر المتساقط على الوسادة فى الصباح أو أثناء تسريحه، ويعود تساقط الشعر لأسباب كثيرة بعضها مرضية وبعضها، كما أظهرت الدراسات أنه بسبب سوء التغذية.

فــ الغذاء عامل مهم لنمو الشعر، وعدم تناول بعض الأنواع الغذائية المهمة لنمو الشعر مثل البروتين والحديد والزنك وبعض الفيتامينات الأخرى يؤدي إلى تساقط الشعر.

ما الأغذية التي يُنصح بتناوله للحفاظ على صحة الشعر .. هل من أغذية تقوي الشعر وتخفف تساقطه؟ نتابع .

إذا للغذاء دور مهم في الحفاظ على حيوية وصحة الشعر ..وخلاصة القول، العصا السحرية التي تبحثين عنها لوقف تساقط الشعر موجودة بمطبخك.

اليكم أهم العناصر الغذائية التي تساهم في تغذية الشعر وتقويته:

- الحديد: فيما يتعلق بمبنى الشعرة، مرونتها ونوعيتها- ينصح باستهلاك الأطعمة الليفية مثل خبز القمح الكامل والخضروات الخضراء. هذه غنية بالحديد الذي يساعد على وقف تساقط الشعر، تحسين مظهر الشعر والحصول على شعر صحي.

- الأحماض الدهنية: الأوميغا 3 تساعد على توسيع وتفعيل نسيج الجلد الذي ينتج طبقة ال- cuticola - الغلاف الذي يحمي الشعر. يمكن العثور على الأوميغا 3 في السمك مثل: السلمون، السردين أو السول أو من النباتات مثل بذور الكتان. الغذاء الذي أوصي به جدا للحصول على شعر صحي هو الجوز. يمكن أكل عشر حبات من الجوز يوميا لمدة ثلاثة أشهر- والتغيير في مظهر الشعر سوف يكون ملحوظا.

- البروتينات: الشعر مبني من البروتين، لذلك فإن استهلاك البروتينات كجزء من النظام الغذائي اليومي ضروري لصحة الشعر. فهو دائما يحتاج للأحماض الأمينية، والتي تشكل لبنات بناء البروتينات. أكبر كمية من البروتينات موجودة في الحليب، الجبن، البيض واللحوم. النباتيون يمكنهم أيضا الحصول عليه من مصادر نباتية مثل الجوز البرازيلي، على سبيل المثال. هذه الأطعمة تحتوي على كمية كبيرة من البروتين التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية في فروة الرأس. هذا التوسع يحافظ بشكل أفضل على بصيلات الشعر، أطرافه الداخلية من فروة رأسه. كلما كانت بصيلات الشعر أقوى- يقل تساقط الشعر. في حالة تساقط الشعر لدى الرجال، والتي هي طبيعية ومهمة أكثر- فيفضل أيضا استخدام كريمات وحبوب مخصصة.

- فيتامين E : يحسن نمو الشعر وجودته.

- فيتامين C : هو مضاد مهم للأكسدة، مسئول عن توسع الشعيرات الدموية في فروة الرأس والنقل السليم للدم، الأكسجين والغذاء إلى بصيلات الشعر. استهلاكه ضروري لصحة الشعر. وقد أظهرت الدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع أن الأشخاص الذين يعانون من الصلع لديهم مستويات منخفضة من فيتامين C و E.

- فيتامين B: ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء (الهيموجلوبين) والتي تتمثل وظيفتها في حمل الأكسجين من الرئتين إلى أنسجة الجسم المختلفة ومن ضمنها الشعر أيضا. كذلك له دور في انتاج الكيراتين، المادة التي تبنى منها الشعرة. في النهاية الحصول على شعر صحي وحيوي يعتمد على إمدادات ثابتة ودائمة من الدم والأكسجين، وبالتالي فمن المهم توفير فيتامينات B للشعر. وهي متوفرة بكثرة في الحبوب الكاملة، المكسرات والبقوليات.

- الزنك: يزيد إنتاج الكيراتين ويثبط الانزيم 5 ألفا مختزلة- 5-alpha reductase، الانزيم الذي يعيق امدادات المواد الغذائية من خلال الشعيرات الدموية الى جذور الشعر. الزنك موجود بنسبة عالية في اليقطين، عباد الشمس، المكسرات والأسماك.

- البيوتين: مادة تشارك في استقلاب الأحماض الأمينية الضرورية لنمو وتغذية الشعر الصحي. المصادر الغذائية للبيوتين هي البقوليات، العدس، المكسرات، الخميرة والبيض. في حالات نقص البيوتين يحدث تساقط الشعر.

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