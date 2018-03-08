طيران الإمارات تحتفي بالنساء العاملات لديها في يومهن العالمي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



بمناسبةِ يوم المرأة العالميّ، نشرت شركةُُ طيران الإمارات فيديو خاصّ يسلّطُ الضوء على الدورِ المحوريّ الذي تؤديه موظّفاتها ويبيّن تنوّع المهام التي يقمنَ بها سواء في المكاتبِ أو على أرضِ المدرّج.

ويُمكنُ القول إنّ مضيفات ِ"طيران الإمارات" هنّ من أكثرِ طواقمِ الخدمة الجويّة أناقةً في العالم ، لكن دورهنَ الأعمق يكمنُ في المراكزِ القيادية التي تحتلهُا النساء في الشركة فهن يقدن الطائرات ويشرفن على العمليات الجوية الحساسة بشكل مباشر .

وتظهر في الفيديو كلّ من الكابتن باتريشيا بيشوف (كندا) والضابط أول ريبيكا لوغيد (المملكة المتّحدة) وهنّ يقمن بمهمة تشغيل رحلة متّجهة من دبي إلى سان فرانسيسكو، في حين أشرفت فيرونيكا فورميلا (بولندا) على طاقم الخدمات الجويّة وحرصت على توفير الرعاية للجميع على متن الطائرة. ممّا يبيّن لنا بالطبع أنّ قوّة النساء تكمن وراء الكثير من نجاحات "طيران الإمارات".

حيث شارك في تجهيز الرحلة فريق مكوّن من 75 امرأة جئن ممّا يزيد عن 25 بلداً، وقد تنوّعت أعمالهنّ بدءاً من خدمات تقديم الطعام وحتّى إتمام الإجراءات الأمنيّة. كما شمل فريق تسيير الرحلة إماراتيّات عاملات في أقسام الهندسة، وتجهيز الرحلات، والأمن، والشحن. ممّا يثبت الإسهام الفعّال لنساء المنطقة خصّيصاً في هذا المجال ويجعلنا شاكرين لعطاءاتهنّ الكبيرة.

أمّا على النطاق الأوسع، فتُساعد 1,150 امرأة من 150 جنسيّة باستمرار سير عمل الشركة. كما تشكّل النساء الإماراتيّات نسبة 40% من موظّفات "طيران الإمارات"، بينما تشغل الإناث عُموماً نسبة 20% من المناصب الإداريّة فيها.

هذا وتعقيباً منه على ذلك، قال النائب التنفيذيّ لرئيس دائرة الموارد البشريّة في مجموعة الإمارات، عبد العزيز آل علي: "شكّلت النساء جزءاً من نجاح (طيران الإمارات) منذ تأسيسها، ونحتفل بمناسبة يوم المرأة العالميّ بإسهاماتهن في تطوير الشركة، والدّور الذي يلعبنه في تطوير صناعة الطيران العالميّة".



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