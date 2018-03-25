واشنطن تختار "أم قصي" العراقية بين أشجع نساء العالم

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

أصبحت العراقية "أم قصي" تلقب في كل أنحاء العراق بأم العراقيين، حيث سطرت أروع فصول الشجاعة حينما أقدمت على حماية 58 جنديا عراقيا من بطش مقاتلي داعش.

هذه المرأة الشجاعة وقفت بين النساء حول العالم التي كرمتهن واشنطن لخوضهن مواقف شجاعة في بلدانهن، بعد انتشار قصتها في أرجاء العراق، وأضحت بطلة قومية، اذتم اختيارها من قبل وزارة الخارجية الأمريكية ضمن قائمة أشجع نساء العالم، وفق موقع "إيلاف"..







في التفاصيل، تعود قصة التكريتية أم قصي إلى عام 2014، تزامنا مع مجزرة "سبايكر" التي راح ضحيتها حوالي 1700 جنديا عراقيا، حيث خطف تنظيم داعش المئات من الجنود ثم قاموا بتصفيتهم...

هرب البعض من الجنود المختطفين عبر نهر قريب من بيت "أم قصي"، فامتدت إليهم يدها برفقة أقاربها لإنقاذهم، ثم قامت بإيواء 25 جنديا في منزلها لمدة خمسة أشهر، فيما وزع الباقي على مجموعات صغيرة على بيوت القرية.. إلى أن رتبت لهم طريقة للهروب..

بعد تتويجها، قالت أم قصي في فيدو قصير نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إلى "كل العراقيين لأنهم يستاهلون" بحسب تعبيرها، وأضافت: "أسميتموني أم العراقيين، وأنا كأم أهدي هذا التكريم إلى كل أبناء العراق من شماله إلى جنوبه، حتى يرفعوا رؤوسهم بأمهم اليوم"..

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