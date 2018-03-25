فعاليات وأنشطة مجلس المرأة العربية القادمة

المرأة..هي أساسُ المجتمع ...هي الأمُ والزوجة والاخت والبنت..هي المدرسة الأولى التي تتكونُ فيها شخصية الإنسان، والمجتمع الذي يتركُ أطفاله في أحضانِ امرأةٍ جاهلة لا يمكنهُ أن ينتظرَ من أفرادهِ خدمة صحيحة أو نظراً سديداً.

اليوم سنتحدث مشاهدينا عن مجلسِ المراة العربية ..وهو مجلسٌ يهدفٌ لتمكينِ المرأة في مختلفِ المجالات بهدفِ احداثِ تغييراتٍ إيجابية في أوضاعِ مجتمعاتنا العربية والمحافظة على الإنجازات التي حققتها النساء.

للوصولِ إلى مجتمعٍ أكثر مسؤولية والارتقاءَ بدورهّن إلى أعلى مستويات التميز في استراتيجياتِ العمل الإجتماعي والإقتصادي والتنموي.

يعمل من أجل تمكين المرأة من الوصول الى المشاركة في المسؤولية الاجتماعية وصنع القرار وصولاً الى مجتمع بناء.

تمكين المرأة العربية وتحفيزها لتكون عضو مشارك ومنتج في مجالات المسؤولية الإجتماعية والإقتصاد والتنمية المستدامة ودعمها للمساهمة في السير نحو خطوات التطور والتميزّ القيادي المسؤول والمشاركة في رسم الخطط التطوير الخاصة بالقطاعات الخاصة بشؤونها، وزيادة الوعي العربي على الإنجازات الهامة للمرأة العربية.

السيدة لينا الدغلاوي مكرزل رئيسة مجلس المرأة العربية