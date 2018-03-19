شابة مسلمة محجبة تصنع تاريخا إيجابيا في أمريكا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

لا يعد إرتداء الحجاب في المؤسسات الأمريكية، أمرا سهلا للاندماج السريع والسلس، فما زالت نظرة الأمريكيين حياله متضاربة، وفي هذا الاطار سجلت الشابة الأمريكية "طاهرة رحمن" سابقة من نوعها بتعيينها أول مراسلة مسلمة ترتدي الحجاب في محطة تلفزيونية بالولايات المتحدة..

ورغم إدراكها لصعوبة هذه المهمة، أعربت "طاهرة" عن سعادتها الكبيرة بتلك اللحظة التي بدأت خوضها مع محطة WHBF-TV المحلية في شهر شباط / فبراير الماضي، بحسب موقع (الحرة)..









ورغم قبولها في بيئة العمل كموظفة محجبة، فإن الأمر لم يخل من عنصرية، إذ قالت "طاهرة" أنها تلقت في اليومين الماضيين رسالتين أو ثلاث رسائل إلكترونية بأن "دينها هو دين الشيطان وعليها أن تعيد النظر" في ذلك.. لكنها أضافت أن "التجارب السابقة صقلتها لرد الفعل المرتقب الناجم عن ارتداء الحجاب".

ورغم ذلك، فصرح مدير الأخبار في القناة التي يقع مقرها بمدينة شيكاغو بولاية "إلينوي" مايك ميكل إن "ردود الفعل الإيجابية المتدفقة على المحطة تفوق السلبية"، وأضاف "ندرك أن طاهرة هي أول محجبة في الولايات المتحدة تحظى بمثل هذه الوظيفة... لقد تم اختيارها لأنها تستحق ذلك"..



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