السجن لمدة عامين لإيرانية خلعت حجابها

أخبار الآن – طهران – ايران - ( صحف )

عوقبت إمراة ايرانية بالسجن لمدة عامين لخلعها الحجاب وفق ما نشرته صحفية الاندبندنت لكن ظروفها الصحية جعلت المدعي العام الايراني يفرج عنها بعد ثلاثة أشهر من انقضاء المدة

و لقد أفاد المدعي العام في طهران عباس الجعفري دولتبادي ان العقوبة خفضت لثلاثة أشهر فقط مع تطبيق الافراج المشروط عنها و ذلك لظروف الصحية والنفسية التي أصيبت بها المرأة داخل السجن و أضاف المدعي أنها بحاجة لرعاية طبية لكنه انتقد في الوقت ذاته الخطوة لتعليق عقوبة المرأة وقال إن المرأة يجب أن تضطر إلى قضاء كامل المدة في السجن

و كانت الشرطة الإيرانية قد اعتقلت 29 امرأة وصفتهن بأنهن "مخدوعات" حيث خلعن حجابهن الإلزامي كنوع من الاحتجاج. شهر فبراير الماضي

وقال التقرير سابق للحكومة إن المحتجزات كن يشاركن في حملة مناهضة للحجاب عرفت باسم "أيام الأربعاء البيضاء".

وخلال الأيام الاخيرة أظهرت منشورات وسائل التواصل الاجتماعي عدة نساء يقمن باحتجاج على غطاء الرأس الإلزامي بخلعه والتلويح به على عصى في مواقع في طهران ومدن أخرى.

ومنذ أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، دعت أعداد متزايدة من النساء الإيرانيات إلى إلغاء القانون، وأثرن الانتباه إلى قضيتهن بخلع الحجاب في الأماكن العامة.

ولم يتطرق الرئيس الايراني حسن روحاني بعد الى احتجاجات الحجاب على الرغم من أنه قال "إنه يتعين على الحكومة العمل بشكل أفضل للاستماع إلى المواطنين"

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