كيفية اختيار مساحيق التجميل الانسب للبشرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اذا كنت تبحثينَ عن اختيارِ المكياج المناسب لك، فاعلمي أنهُ مهما كنتِ سمراء أو شقراء، ذات بشرة فاتحة أو داكنة و مهما كان شكلُ وجهِكِ، فهناك مكياج مناسب لك. لكن شرطَ أن تحسني الاختيار حتى تنجحي في عملِ مكياجٍ قوي يظهرُ محاسنك و يغطي عيوبك.

المرأة الذكية هي من تعرفُ كيفيةَ إظهارِ ما تمتلكه من مواطن الجمال، وإخفاءِ العيوب قدر الإمكان، لذا ينصحُ خبراءُ التجميل دوما النساء بدراسةِ ملامحِ الوجهِ وتضاريسه جيداً، قبل اختيارِ أسلوبِ المكياج المناسب وألوانهِ الملائمةِ لطبيعةِ البشرة.

يعتمدُ نجاحُ أيِ مكياجٍ بالدرجة الأولى على معرفةِ نوعيةِ البشرة ولونها وطبيعتها، بالإضافة إلى أمورٍ معينة تحددُ أسلوبَ المكياجِ الملائم لكلِ امرأةٍ على حدة، كما أن عوامل أخرى لها دورٌ مهم، فالتوقيتُ والمناسبة وشكلُ الملابس تؤخذُ أيضا بعينِ الاعتبار.

يقول خبراء التجميل ان لكل بشره جمالها و لونها وبالتالي ينصح لكل سيدة عدم تغيير لون بشرتها بالمكياج حتى تحصل على إطلالة طبيعية، لكن لا مانع من تفتيح البشرة درجة أوتغميقها درجة واحدة فقط لا أكثر، وذلك حتى لا تتأكسد البشرة مع مرور الوقت و نصيحتي الثانية لذوات البشرة الصفراء الابتعاد عن كريم الاساس ذو اللون الوردي لانه سبب رئيسي لتغير لون البشرة إلى الرمادي، و لإختيار اللون الصحيح يجب أن يكون لون كريم الاساس بيج أي قريب من لون البشرة.

وينصح الخبراء بعدم تعرض المكياج لدرجات عاليه من الحراره خصوصا وقت الصيف ، لذا يجب الحرص على حفظه في مكان ذو درجة حرارة متوسطة وبالأخص المنتجات الكريمية.

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