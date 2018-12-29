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النساء تتسوق أكثر الرجال بنسبة 85 %

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أظهرت دراسة حديثة نشرتها صحيفة "فوربس الأمريكية" أن 85 % تقريباً من إجمالي المشتريات الاستهلاكية تجريها النساء، وهو رقم يهبط في الشرق الأوسط إلى حدود 54%، ما يعني أن المرأة العربية، باتت مسؤولة من طرف الزوج أو الأهل على المشتريات.

وأشارت الدراسة ، في تحليل لهذا الرقم، إلى أن نتائج الدراسة تلغي انطباعات متراكمة تقول إن المرأة لا تستطيع أن ترشّد استخدام بطاقات الائتمان بسبب اهتمامها بالتسوّق وعدم قدرتها على تحديد أولويات الإنفاق'.

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