جربته سيدات.. مقص ضخم يحدث تغييرات جذرية في الشعر (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تطمحُ الكثيرات من السيدات إلى الحصول على شعرٍ كثيف وجميل، ومنهنّ يعمدن إلى قصّه للحصول على تسريحات الشعر القصيرة الملفتة والرائعة، تماشياً مع صيحات الموضة الرائعة.

ومؤخراً، نشرَ موقع "ذا إنسايدر" فيديو لمزينة الشعر لاريسا لوف في استديو سيتي - كاليفورنيا، وهي تستخدمُ مقصاً كبيراً لقصّ شعر زبائنها.

وتظهر الكثير من السيدات في الفيديو اللواتي تقوم لوف بقصّ شعرهنّ بهذا المقص الكبير، والذي يعطي نتيجة رائعة ومثالية في وقتٍ قصير.

وبحسب الفيديو، فإنّ لوف تقوم بإطلاق المقصّ لمرة واحدة على الشعر المتهدّل، وتعمد إلى قصّه بإطار متناسق ورائع، بخلاف المزينين الآخرين الذين يستغرقون الكثير من الوقت لتهذيب أطراف الشعر بعد قصّه.

مصدر الصور: تويتر

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