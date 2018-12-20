سيدتي.. تعرفي إلى أجمال أسماء البنات للعام 2019
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
ليسَ أجمل من مولودةٍ صغيرة تزيّن حياة عائلتها. وليس أجملَ من أن يكون اسم هذه الطفلة الصغيرة ملفتاً وجذاباً.
ومع حلول العام 2019، إليكِ سيدتي أجمل أسماء البنات التي يمكنك أن تختاري منها لطفلتك، وهي على النحو التالي:
- رويم: الغزال الخالص البياض
- لياء: الأرض البعيدة عن الماء
- رألة: فرخ النعام
- رئال: جمع رألة وهي فراخ النعام
- مسرة: فرحة
- ليم: الصلح والوفاق
- ريفال: طويلة الشعر
- روانا: السفر والدليل
- ريتان: هو الماء الموجود في الأصداف
- ليساء: حسنة الأخلاق
- تغاني: استثناء
مصدر الصورة: wallsimages.com
للمزيد:
سيدتي.. احذري من قدرات صديقات السوء في تدمير البيوت (دراسة)