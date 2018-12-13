لأول مرة.. امرأة ترأس مجلس نواب البحرين

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

لأول مرة في تاريخ البحرين والمنطقة، نجحت امرأة فى تولي رئاسة مجلس النواب البحريني، حيث نجحت النائبة فوزية زينل، والتى تدخل مجلس النواب لأول مرة أيضا، فى الفوز برئاسة المجلس بأغلبية ساحقة، بعدما حصلت على ٢٥ صوتا من مجموع الأصوات الأربعين فى المجلس، بينما حصل منافسها، النائب عادل العسومي، على ١٣ صوتا، والنائب عيسى الكوهجي، على صوتين فقط، فى انتخابات مناصب مجلس النواب، التى أجريت مساء أمس.

وأشاد المجلس الأعلى للمرأة في البحرين في بيان "بالإنجاز الرفيع الذي حققته المرأة البحرينية بترؤسها للمجلس النيابي عن طريق التصويت الحر المباشر".

وزينل إعلامية ومستشارة في الشؤون الأسرية والنفسية وناشطة اجتماعية.

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