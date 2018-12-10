انسي أمر الصبار.. إذا أردت فطام ابنك لهذه الـ7 الأسباب!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

عندما يحين الوقت المناسب ، وتقرر الأم فطام ابنها ، تجد نفسها في هذا القرار الصعب أمام مشكلة إيجاد الطريقة الأمثل لجعل الطفل يتوقف عن الرضاعة . الكثير من الطرق الموروثة تنقلها الأمهات ، منها استخدام عصارة الصبار عبر عصر نبات الصبار بعد إزالة القشرة الخارجية ، ودهن الثدي من الخارج، ثم يقدم الثدي لكي يرضع منه الطفل. وحين يتذوق الطفل طعم الصبار المر يرفض ثدي الأم ويبتعد عنه.

لكن لهذه الطريقة أخطار عدة بحسب أطباء الأطفال منها :

1. صدر الأم وحليبها رابطة جميلة مع طفلها، ولذلك التخلص من هذه الرابطة لكي يتناول الطفل الطعام الخارجي يجب ألا يكون بطريقة قاسية.

2. الطرق القاسية للفطام والفطام المفاجيء قد يكره الطفل أمه بسببها، أو يصاب بصدمة نفسية.

3. الصبار من النباتات ذات الطعم المر الذي لا يتحمله الطفل.

4. في حال مص الطفل لعصير الصبار قد يصاب بتهيج في المعدة.

5. يتم الفطام بالتدريج وبإضافة مصدر طعام من الخارج وليس مرة واحدة.

6. يجب ألا تنصاع الأم خلف الوصفات الغريبة والضارة.

7. قد يسبب الصبار التهابا في حلق الطفل أيضاً.

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