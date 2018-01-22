مجلة "فوغ": خمس عربيات أثّرن في الصناعة التجميلية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فوغ)



تتصدر مجلة "فوغ" الإيطالية قائمة المجلات المتخصصة في الموضة، وهي المجلة الشهرية التي تأسست عام 1965، وتديرها عائلة روتشيلد الإيطالية، حيث سميت مجلة الأزياء في العالم، وتعتبر صورها الخاصة في كثير من الأحيان مثيرة للصدمة والاستفزازية، لكن مديرها يعتبر صورها "تتجاوز الأزياء المباشرة لتكون حول الفن والأفكار"... مؤخرا سلطت المجلة العالمية على نساء عربيات اعتبرن مؤثرات في مجال منتجات التجميل، وأوضحت أنهن تمكن من بناء علاماتهن التجارية في منطقة الشرق الأوسط التي تمتلك أسرع أسواق الجمال نموا في العالم على مدى السنوات الخمس المقبلة، فمن هن؟

1- منى العباسي

هي امرأة مغربية، البلد المعروف بمستحضراته التجميلية الهائلة والمتعددة، هذه السيدة أنشأت علامة تجارية خاصة بها سنة 2013، استنبطتها من التراث المغربي، وأطلقت عليها اسم إيزل، وتعتمد عادة على مكونات مثل أركان، الزيوت، البذور، وطين الغاسول، والورد الذي تهتم بصناعته المدن الصحراوية في الواحات، وهي منتجات خالية تماما من المواد الحافظة..

2- آمنة الحبتور

سيدة إماراتية، ركزت في هوية علامتها التجارية على العطور واستلهمت المكونات من البخور والمسك والعنبر والعود وكلها مصادر تدخل في الاستخدام اليومي للسيدات الإماراتيات..

3- الشيخة فاطمة الصباح

ولأن السيدات في منطقة الخليج يعطين أهمية قصوى لجمالهن، فلا عجب أن نجد أكثر من سيدة خليجية في هذه القائمة، الشيخة فاطمة من الكويت أسست علامة "بريسمولوجي" للعلاج بالألوان، مع والدتها الشيخة انتصار.

وتصنف منتجاتها إلى ستة ألوان مميزة: الأبيض للنقاء والأصفر للطاقة والوردي من أجل السعادة والأخضر للترميم والأحمر للحيوية والنيلي للاسترخاء..

4- لميس حمدان

الإمارتية لميس حمدان أسست علامة "شيفا" عام 2002، على حد قولها، فهي تستخدم أفضل مكونات الطبيعة للعناية بالبشرة، وتأخير ظهور الشيخوخة..

5- سارة شمس الدين

أسست المغربية سارة، علامة ريبير كير" سنة 2016، انطلاقا من خلفية التكنولوجيا، وتقول في هذا الصدد " "كنت أرغب في إنشاء عادات طبيعية وبسيطة وسهلة الاستخدام للعناية بالبشرة لكل نوع من الجلد، مع صفر تضحية بالجودة والسلامة".

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