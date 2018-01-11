69 نادياً من 17 دولة يتنافسون في "عربية السيدات 2018"

أخبار الآن | الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

كشفت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2018، في نسختها الرابعة التي تنطلق في الشارقة بين 2 وحتى 12 فبراير المقبل، عن مشاركة 69 نادياً من 17 دولة عربية في منافسات الدورة، التي تعد الأكبر من حيث عدد المشاركة، سواء على مستوى اللاعبات أو الأندية أو الدول التي ستتنافس فيما بينها على مدى 11 يوماً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح الأربعاء في القصباء. و للمرة الأولى منذ انطلاقتها في عام 2012، تشهد دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات في نسختها الرابعة مشاركة 17 دولة من أصل 22 دولة عربية، لتشكل بذلك التمثيل العربي الأكبر في دورة رياضية إقليمية، حيث تشمل هذه الدول كلاً من: السعودية، والبحرين، ولبنان، والمغرب، واليمن، وفلسطين، وليبيا، والأردن، ومصر، والجزائر، والكويت، وعُمان، والسودان، والعراق، والصومال، وجيبوتي، إضافة إلى دولة الإمارات.

وستتنافس الأندية النسوية العربية الـ69 المشاركة في تسع رياضات هي: كرة السلة وكرة الطائرة في الألعاب الجماعية، وكرة الطاولة والمبارزة والقوس والسهم والرماية وألعاب القوى في الألعاب الفردية والفروسية (قفز الحواجز)، ورياضة الكاراتيه التي تدخل للمرة الأولى في جدول المنافسات، ويتوقع أن تحقق نجاحاً كبيراً من حيث حجم المشاركة وإبراز بطلات جديدات قادرات على رفع أعلام بلدانهن في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

وتشارك ثلاثة أندية نسوية عربية في لعبة المبارزة، وسبعة في كل من لعبة كرة السلة، والكاراتيه، وكرة الطائرة، فيما تشارك خمسة أندية نسوية عربية في كل من منافسات قفز الحواجز والرماية، وثمانية في مسابقات كرة الطاولة، ومن المقرر أن تشارك تسع أندية نسوية عربية في لعبة القوس والسهم، وستة في منافسات ألعاب القوى.

وتشارك السعودية بخمسة أندية في خمس ألعاب، كما تشارك دولة الإمارات في نفس الألعاب بثلاثة أندية في الألعاب التسعة، والبحرين والجزائر بثمانية أندية في ثمانية ألعاب، والأردن ومصر والصومال بأربعة أندية في أربع ألعاب، واليمن في ثلاث ألعاب بنادٍ واحد، وفلسطين بنادي واحد في منافستين، وليبيا وعمان بثلاثة أندية لثلاث ألعاب، والكويت في خمس ألعاب بنادي واحد، والعراق في ثلاثة ألعاب بناديين. وتشارك بقية الدول في لعبة واحدة وبنادٍ واحد، وهي السودان، وجيبوتي.

تشهد الدورة المقبلة إضافة 10 منشآت رياضية جديدة لاحتضان المنافسات، حيث تستضيف صالتي الرياضية والرماية في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة مباريات وتدريبات كرة الطائرة، والرماية في مسابقة 10 متر بندقية ومسابقة 10 متر مسدس، فيما تستضيف صالة مدرسة المنار بالشارقة تدريبات كرة الطائرة فقط، وتتقاسم كل من صالتي الرياضة والرماية في المؤسسة، ونادي الشارقة الرياضي (فرع سمنان)، استضافة مباريات وتدريبات كرة السلة، في حين تستضيف جامعة الشارقة تدريبات كرة السلة فقط.

وتقام منافسات رياضة المبارزة في صالة سجايا فتيات الشارقة، بينما يستضيف نادي الثقة للمعاقين مباريات وتدريبات ألعاب القوى (القوس والسهم)، فيما يستضيف نادي الذيد الرياضي الثقافي، منافسات الرماية لمسابقة 25 متراً مسدس، أما بالنسبة لكرة الطاولة فتقام منافساتها في كليات التقنية العليا بالشارقة، ويستضيف نادي الشارقة للفروسية لعبة الفروسية (قفز حواجز)، وأخيراً يتحضن نادي الشارقة الرياضي(فرع الحزانة) منافسات الكاراتيه.

