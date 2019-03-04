الكربوهيدرات سر العمر الطويل لأهالي قرية يابانية!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديلي ميل)

يتبع سكان أوكيناوا، جنوبي اليابان، المشهورون بطول أعمارهم، نظاما غذائيا يضم نسبة عالية من الكربوهيدرات والبروتين والألياف، الأمر الذي لفت أنظار العالم إلى نظامهم الغذائي الفريد وأثره على الصحة.

وتساعد المواد الموجودة في هذا النظام الغذائي على مقاومة الالتهاب في الجسم بفضل العناصر المضادة للأكسدة، فضلا عن الوقاية من الأمراض المرتبطة بتقدم الإنسان في العمر.

وبعد أن درست أخصائية التغذية الأسترالية، جيرالدين جيورجو، نظام سكان المنطقة الغذائي أوصت باتباع هذا النظام الغذائي الذي يعتمد على تناول الكربوهيدرات بعشرة أضعاف مقارنة بالبروتينات.

وشهدت السنوات الماضية تراجعا في عدد الأشخاص الذين تخطوا عمر التسعين في المنطقة اليابانية، وكشفت الأبحاث، أن هذا الهبوط ناجم بالأساس عن تغير النظام الغذائي.

ودأب السكان الكبار على تناول طعام يعتمد معظمه على البطاطس الحلوة إلى جانب عدد كبير من الخضراوات الصفراء والخضراء مثل الحنظل وفي الوقت نفسه، يقلل السكان من الصويا والسمك والحبوب غير المصنعة.

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