صور رائعة لـ13 مدينة.. شاهدوا الفرق على مرّ السنين

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (brightside)

في العام 1950، كان عدد سكان الحضر 746 مليون شخصاً، ليبلغ في العام 2014 نحو 3.9 مليار شخصاً. وقابل هذا الارتفاع السريع في عددِ سكان الحضر، تطورٌ لافت وهائل للمدن.

وفي هذا الإطار، نشر موقع "برايت سايد" صورتين لمدينة واحدة، تبرز الفرق بين السنوات الماضية والآن.

1- دبي في العام 1964 والعام 2018.

2- طريق " Avenida 9 de Julio" في بوينس آيرس في العامين 1937 و 2019.

3- نهر موسكو في القرن التاسع عشر والآن.

4- حيدرآباد في الهند في العام 1880 والآن.

5- شيكاغو في العام 1838 والآن..

6- مبنى سطلان عبد الصمد في كوالالمبور في العام 1900 والآن

7- المشهد من برج "غالاتا" في اسطنبول في العام 1870 والآن.

8- لوس أنجلوس في العام 1994 والآن.

9- طريق " Neftchiler Avenue" في باكو في أذربيجان في العام 1920 والآن.

10- شينغهاي بين العام 1920 والآن.

11- ساحة الجمهورية في يريفان في العام 1916 والآن.

12- بانغوك في العام 1822 والآن.

13- مانهتن في العام 1873 والآن.

مصدر الصور: brightside

للمزيد:

شاهدوا أغرب مطار بالعالم في سنغافورة (صور)