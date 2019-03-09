شركة سويدية تدفع لك 2320 دولاراً شهريا مقابل عمل بسيط!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شركة سويدية تقوم بما هو أشبه بالخيال، اذ ابتداء من 2026، سيتحول الحلم إلى حقيقة بالنسبة للمرشح المحظوظ، بفضل مشروع تموله الحكومة السويدية في مدينة غوتنبرغ، حيث سيعمل الموظف الذي يقع الاختيار عليه لصالح محطة قطار قيد الإنشاء.

والمحظوظ هذا سيتقاضى حوالي 2320 دولاراً شهرياً، بالإضافة إلى العطلات السنوية، والزيادات في الأجور، كما يحق له الحصول على راتب تقاعدي.

وفي حين أن القائمين على المشروع لن يبدأوا بتلقي طلبات التوظيف حتى 2025، عندما يقترب موعد افتتاح المحطة، إلا أن مسودة الإعلان عن الوظيفة متوفرة بالفعل على الإنترنت، بحسب موقع إن دي تي في.

أما متطلبات الوظيفة بسيطة للغاية، حيث يتوجب على الموظف التوجه إلى المحطة في الصباح الباكر، والضغط على الساعة الزمنية، التي تنير بدورها مجموعة إضافية من مصابيح الفلوريسانت، وفي نهاية اليوم، يعود إلى المكان لإطفاء هذه المصابيح.

وبين هذين الموعدين، يمكن للموظف أن يفعل ما يشاء، وليس ملزماً بالبقاء في المحطة طوال اليوم، ويمكنه الاستقالة أو التقاعد في الوقت الذي يرغب به، وبخلاف ذلك، يضمن القائمون على المشروع للموظف البقاء في وظيفته طوال حياته.

ويعتبر المشروع الذي يحمل عنوان "العمالة الأبدية" تجربة اجتماعية، بتمويل من فنانين قاما بتصميم المحطة، وتبرعا بقيمة الجائزة التي حصلا عليها لدفع راتب موظف واحد، ليس عليه القيام بأي شيء طوال

مصدر الصورة: sayidy

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