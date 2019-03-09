تعرّف على أفضل 10 شواطئ في العالم (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (independent)



الكثير من الأشخاص يفضلون قضاء إجازاتهم على شواطئ البحار، بهدف الاستمتاع بالأجواء المناخية والشمس والمياه والرمال. واذا كنت من هؤلاء الأشخاص، اليك أفضل 10 شواطئ في العالم خلال الفترة الحالية، وفق موقع "TripAdvisor" الشهير والمتخصص في السفر والرحلات.

وتصدّر قائمة أفضل الشواطئ العالمية، بايا دو سانشو في منطقة فرناندو دي نورونها بالبرازيل، والذي اختير أفضل شاطئ في العالم لمياهه الصافية ورماله البيضاء، يليه شاطئ فاراديرو في كوبا، وهو عبارة عن رمال ذهبية تمتد على مسافة 20 كيلومتراً، تشكل واحداً من أكبر المنتجعات في منطقة البحر الكاريبي. في خين غاب جميع البلدان العربية والأفريقية والآسيوية.

1- بايا دو سانشو - فرناندو دي نورونها - البرازيل

2- فاراديرو بيتش - فاراديرو - كوبا

3- إيغل بيتش - جزر أروبا

4- لا كونشا بيتش - سان سيباستيان - إسبانيا

5- غريس باي - بروفيدنسياليس - جزر تركس وكايكوس

6- كلير ووتر بيتش - فلوريدا - الولايات المتحدة

7- سبياجيا دي كونيلي - لامبيدوسا - إيطاليا

8- سيفن مايل بيتش - جزر كايمان

9- بلايا نورتي - جزيرة موخيريس - المكسيك

10 - ميل بيتش - نيغريل - جامايكا

مصدر الصور: independent

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