هذه حكمة أخبار الآن.. كيف تفاعل رواد التواصل الاجتماعي معها؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمن سلسلة " حكمة اليوم " التي تشارك فيها صفحة أخبار الآن على فيسبوك مع متابعيها، حكم وأمثال شهيرة لاستقاء الفائدة منها ، نشرت الصفحة مؤخراً حكمة تقول "قد يمحو الله من حياتك بعض الناس رحمة بك، فلا تبحث عنهم".

وطلبت صفحة أخبار الآن من المتابعين مشاركتهم " الحكمة " الخاصة بهم أيضاً ، فحظي المنشور بتفاعل كبير .

أكثر من 35 الف متابع أعجب بالمنشور بينما أعاد نشره أكثر من 3.2 الف شخص ، وعلق عليه أكثر من 444 متابع ، نستعرض بعض التعليقات :

Yara Reine

"فعلا رحمة اللّه وسعت كل شيء وكفى باللّه وكيلا الحمد للّه الحمد للّه الحمد للّه دائما وأبدا"

Chiri Ra

"حكمة تعلمتها مجانا من مدرسة الحياة اياك ثم اياك البحث عن من فقدك... لانه لوكان متمسك بك لما سمح لنفسه بخسارتك لذلك اترك كل شيء يريد الرحيل ان يرحل وفوض امرك لله.،هي صعبه مع البدايه لكن كن على يقين انا حالة وتزول ،عش حزنك والمك في وقتهم وتاكد ان وقت الطمئنينه وراحله البال اتيه لامحال... ابتسم الان وقل قدر الله ومشاء كان ومالم يشىء لم يكون.... صباحكم طاقه ايجابيه"

Omar Atia

"حكمة رائعة تقول :لا تتمسك بشخص لايريدك-لو تمسك بإنسان عايز يسيبك هتفقد حياتك بأكملها"

Afefi Alsisi

"والله لو ان الله كشف لنا الغيب في الامور التي لم تصبنا وكنا نطلبها منه ايا كانت اشخاص او مصالح او اموال اوحتي اعمال ومناصب لحمدنا الله ضعف اضعاف ماكنا نحمده حين يعطينا مانطلب...ربي دبر لنا امورنا فنحن لانحسن التدبير"

Nashwa Ibrahim

"حقيقى والله ربنا مبيعملش حاجة وحشة ابدا"

عبده عبده عبده السمالوس

"داه نصيب بنرسم الملامح ونجذا بها وعلى الجاني تدور الأيام"

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