رجل محظوظ يفوز بجائزتي يانصيب بغضون دقائق!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في حادثة غريبة، تمكن رجل من ولاية كونيتيكت الأميركية من الفوز بجازتي بانصيب في اليوم نفسه، وذلك بعدما اشترى التذكرتين الفائزتين بفارق 5 دقائق فقط.

وفي حديث مع مسؤولي اليانصيب في كونيتيكت، لفت الرجل الذي يُدعى جيم زيغمونت الى أنه كان في أحد المتاجر وقرّر شراء تذكرة يانصيب اعتبر أنها تمثّل الحظ الجيد

واللافت هو أن الرجل فاز بمبلغ مالي قيمته 20 ألف دولار بعدما خدش التذكرة، لذا قرّر شراء 3 تذاكر جديدة، ففاز بجائزة أخرى قيمتها أيضاً 20 ألف دولار.

مصدر الصور: upi

للمزيد:

"المليونير"يتراجع عن وعده بزواج ابنته.. وهذا هو السبب!

"الأحذية الطائرة".. تحد جديد يجتاح "تويتر"