ضرب معلم مصري لطالب بعنف يحدث ضجة على مواقع التواصل! (فيديو)
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
بعصا خشبة تارة ، وبيديه تارة أخرى، هاجم مدرس مصري أحد طلابه، واعتدى عليه بالضرب المبرح ، ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار الفيديو، وأحدث ضجة كبيرة وصلت للمسؤولين .
الحادثة وقعت في إحدى مدارس الاسكندرية ، بعد أن تلفظ الطالب على المدرس حسبما يقول الأخير.
وبرر المعلم تصرفه، بأن الطالب من دفعه لهذا، وأنه فقد شعوره بعد أن بدأ بضرب الطالب، الفيديو انتشر على نحو واسع على مواقع التواصل ولقي رورد فعل وصفت المدرس بالمجرم .
وزارة التعليم المصرية، أخرجت بياناً قالت فيه إنها أوقفت المرس عن التعليم، وأحالته للتحقيق .
نشر الفيديو على صفحة أخبار الآن بعد أن أعده الزميل محمد سويلم ، فشاهده أكثر من 660 الف شخص ، وتفاعل معه أكثر من 2800 شخص ، بينما أعيد نشره أكثر من 700 مرة ، وعلق عليه أكثر من830 شخص . نستعرض لكم بعض التعليقات :
هذا الضرب المبرح من الاستاذ ليس لاجل التعلم والتحصيل بل كراهية ومقت مبيتتين في نفسية هذا الاستاذ إن كان استاذا يجب أن تؤخذ هذه التصرفات بعين الاعتبار من قبل القانونيين والمصالح المعنية
مهما قال الطالب لابد المدرس يكون عنده حكمه ولا يجوز الضرب بهذه الطريقه البشعه لان فى بعض الطلبه ضحيه للى بيشوفهفى الافلام ممكن يعاقبه يرفده كام يوم بعلم اهله
العنف مرفوض اه بس الاولاد مفيش تربية خالص والولد ده شتم الاستاذ بالفاظ قاسية وخارجه مما افقده صوابه
من الجزائر ...هذا الشيخ إنتهى زمن تدريسه يجب على وزارتكم أن تجعل أطباء داخل كل مدارس لمعلاجة السلوكيات الخاطئة التي يقوم بيها المعلم تجاه التلاميذ
لو كان فيه قانون رادع يكفل للمعلم حقه ويطرد الطاالب اعتقد اي مدرس لا يحتاج للعنف --- عندما يغيب القانون فى الدوله يصبح كل شئ فوضى
لا حولة ولا قوة الا بالله دى مش أستاذ لا زم يتعاقب وكون عبرة لغيره والعقاب مش بضرب بامكانه طرده من القسم ويطلب ولي أمره بدون ضرب
اقرأ أيضًا :
نصف رواد "السوشيال ميديا" لا يثقون بخصوصيتهم على الإنترنت
تعرفوا على "باربي بيروت" .. هل تستحق اللقب؟