ضرب معلم مصري لطالب بعنف يحدث ضجة على مواقع التواصل! (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بعصا خشبة تارة ، وبيديه تارة أخرى، هاجم مدرس مصري أحد طلابه، واعتدى عليه بالضرب المبرح ، ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار الفيديو، وأحدث ضجة كبيرة وصلت للمسؤولين .

الحادثة وقعت في إحدى مدارس الاسكندرية ، بعد أن تلفظ الطالب على المدرس حسبما يقول الأخير.

وبرر المعلم تصرفه، بأن الطالب من دفعه لهذا، وأنه فقد شعوره بعد أن بدأ بضرب الطالب، الفيديو انتشر على نحو واسع على مواقع التواصل ولقي رورد فعل وصفت المدرس بالمجرم .

وزارة التعليم المصرية، أخرجت بياناً قالت فيه إنها أوقفت المرس عن التعليم، وأحالته للتحقيق .

نشر الفيديو على صفحة أخبار الآن بعد أن أعده الزميل محمد سويلم ، فشاهده أكثر من 660 الف شخص ، وتفاعل معه أكثر من 2800 شخص ، بينما أعيد نشره أكثر من 700 مرة ، وعلق عليه أكثر من830 شخص . نستعرض لكم بعض التعليقات :

Abdelkader Hounat

هذا الضرب المبرح من الاستاذ ليس لاجل التعلم والتحصيل بل كراهية ومقت مبيتتين في نفسية هذا الاستاذ إن كان استاذا يجب أن تؤخذ هذه التصرفات بعين الاعتبار من قبل القانونيين والمصالح المعنية

Magda Sawaf

مهما قال الطالب لابد المدرس يكون عنده حكمه ولا يجوز الضرب بهذه الطريقه البشعه لان فى بعض الطلبه ضحيه للى بيشوفهفى الافلام ممكن يعاقبه يرفده كام يوم بعلم اهله

غريب كمال

العنف مرفوض اه بس الاولاد مفيش تربية خالص والولد ده شتم الاستاذ بالفاظ قاسية وخارجه مما افقده صوابه

Méstré Sėdik Sėdik

من الجزائر ...هذا الشيخ إنتهى زمن تدريسه يجب على وزارتكم أن تجعل أطباء داخل كل مدارس لمعلاجة السلوكيات الخاطئة التي يقوم بيها المعلم تجاه التلاميذ

Eshtewi Mohammed

لو كان فيه قانون رادع يكفل للمعلم حقه ويطرد الطاالب اعتقد اي مدرس لا يحتاج للعنف --- عندما يغيب القانون فى الدوله يصبح كل شئ فوضى

Basma Sousou Sousou Basma

لا حولة ولا قوة الا بالله دى مش أستاذ لا زم يتعاقب وكون عبرة لغيره والعقاب مش بضرب بامكانه طرده من القسم ويطلب ولي أمره بدون ضرب

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